Удар по Новокуйбишевському НПЗ: у ЦПД вказали на його важливість для ворога

У Росії видалась чергова неспокійна ніч. Дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод.

Керівник ЦПД розповів про роль цього підприємства для Росії. Про це пише 24 Канал із посиланням на його допис у телеграмі.

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НПЗ має стратегічне значення

За словами Коваленка, потужність Новокуйбишевського НПЗ сягає 8,8 мільйона тонн нафти на рік. Це робить його одним з десяти найбільших у Росії.

Завод виробляє широкий спектр нафтопродуктів, включаючи бензин, дизельне паливо та мазут, які критично важливі для транспорту та військової техніки,

– пояснив він.

Керівник ЦПД додав, що для армії Росії цей НПЗ має стратегічне значення, оскільки забезпечує стабільні постачання пального для військових операцій.

У Росії і раніше заявляли про атаку на нафтопереробну промисловість – 9 березня дрони вперше дісталися республіки Чувашії. БпЛА влучив у нафтобазу в Чебоксарах, на місці працюють екстрені служби.

Нафтопереробна промисловість час від часу опиняється під ударом дронів.