Після ударів дронів СБУ по НПЗ, прийшла черга російської металургії, – експерт

Після ряду вдалих атак по російських НПЗ, СБУ атакувала один з найбільших металургійних комбінатів Росії у Липецьку. Цього разу спецоперацію Служба провела спільно з ГУР.

Дрони спецслужби вже принесли багатомільйонні збитки бюджету агресора і кількість ударів наростає. Про це пише політолог Тарас Загородній.

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Експерт пояснив важливість ударів по комбінатах Росії

Після потужних вибухів на комбінаті почалася масштабна пожежа: безпілотники поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Ураження цих об'єктів призведе до зупинення всього виробничого процесу металургійного комбінату на довгий час,

– підкреслює експерт.

Загородній акцентує, що Новолипецький металургійний комбінат – ключовий завод російської металургії.

"Тут не тільки виготовлялась п'ята частина всієї російської сталі, але і вся російська електротехнічної динамна сталь, яка потрібна для виготовлення двигунів, акумуляторів тощо. Зупинка заводу завдасть великої шкоди всім ланцюгам виробництва росіян. Крім того, комбінат – законна ціль для атаки. Його продукція також йде на виготовлення російських ракет, артилерії, безпілотників", – повідомляє політолог.

Експерт вважає, що у даті прильоту по комбінату є символізм.

Два роки тому в ніч на 24 лютого прильоти російських ракет були по Україні. Тепер прилітає по Липецьку, де виготовляють залізо для цих ракет. Але, впевнений, росіянам не треба думати, що прильоти будуть тільки у "скрєпні" дати. Вже слід звикати до "свят" від СБУ у щоденному режимі,

– резюмує Загородній.

Нагадаємо раніше стало відомо, що атаку на Новолипецький металургійний комбінат організували СБУ та ГУР