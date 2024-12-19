Удар по Новошахтинському НПЗ: у ЦПД пояснили, чому він важливий для Росії

Російська нафтопереробна промисловість продовжує зазнавати ударів. Зокрема, під атакою опинився Новошахтинський нафтопереробний завод.

Цей завод був важливим для оборонної промисловості Росії. Про це пише 24 Канал із посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.

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Завод забезпечує армію

Коваленко зазначив, що дизельне паливо і авіагас є критичними ресурсами для військової техніки, танків, бронемашин та авіації.

Завод забезпечує постачання цих видів палива для російської армії,

– пояснив він.

Крім цього, розташування заводу близько до кордону з Україною робить його важливим для російської логістики війни. Керівник ЦПД також поділився кадарми пожежі на НПЗ. там можна побачити, наскільки суттєво він постраждав.

Удар по Новошахтинському НПЗ: дивіться відео

Мастильні матеріали, паливні добавки та інші продукти, які виробляє завод, можуть використовуватись як у цивільному секторі, так і у військовій промисловості. Це робить цей завод законною воєнною ціллю.

Російська нафтопереробна промисловість останнім часом страждає від ударів.