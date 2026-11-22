Вдень 22 листопада окупанти вдарили по супермаркету Novus у Вишневому. На місці сплахнула масштабна пожежа.

Про це спершу написали місцеві телеграм-канали. Згодом інформацію про атаку на супермаркет підтвердив глава ОВА Тимур Ткаченко.

Що відомо про можливу атаку на Novus у Вишневому?

За словами чиновника, внаслідок удару по магазину одна людина загинула. Ще троє людей поранені, один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Люди просто прийшли до магазину за продуктами. Звичайний похід за покупками обернувся трагедією через російську атаку,

– написав Ткаченко.

Він уточнив, що пожежу в будівлі магазину ліквідовано.

Всередині супермаркету після атаки: дивіться відео

Наслідки удару по ТЦ у Вишневому: дивіться відео

Зауважимо, що в ОВА не вказали, який саме магазин був атакований. Тим часом у мережі пишуть, що йдеться про ТЦ Novus. Також зазначалося, що у супермаркет поцілив дрон "Герань-5".

З'явилося і відео, на якому люди вибігають з магазину після прильоту.

Люди рятуються після атаки дрона: дивіться відео

Нагадаємо, що Київська область протягом дня перебуває під атакою російських дронів. Раніше ворожий безпілотник поцілив у п'ятиповерхівку в Димері. Внаслідок удару зруйновано цілий під'їзд. Рятувальні роботи на місці прильоту тривають. Станом на вечір 17:46 кількість загиблих зросла до 3, серед них – 18-річний хлопець.