Усупереч Трампу Україна вдруге поспіль вдарила по НПЗ у Рязані: з ночі там вирує пожежа

16 жовтня вночі українські дрони атакували Росію. Ймовірно, однією із цілей став НПЗ у Рязані.

Сили оборони другий день поспіль атакують Рязанський НПЗ.

Що відомо про удар по НПЗ у Рязані?

Громадський діяч Сергій Стерненко заявив, що пожежа на НПЗ тривала усю ніч і продовжує палати.

У Рязані, ймовірно, знову уразили НПЗ / Фото з мережі

Безпілотники могли знову уразити НПЗ у Рязані: дивіться відео

Зауважимо, що губернатор Рязанської області Павло Малков не підтвердив атаку на НПЗ. Він заявив, що упродовж ночі над регіоном збили 5 безпілотників, а руйнувань і постраждалих немає.

Нагадаємо, що НПЗ у Рязані опинився під ударом лише напередодні. На об'єкті виникла масштабна пожежа.

Ця атака сталася після заяви Володимира Зеленського про відновлення ударів по російських нафтопереробних заводах. Президент пояснив, що Україна три дні утримувалася від атак на НПЗ після оголошеного Трампом енергетичного перемир'я. Однак Росія продовжувала бити по енергетиці України.

Де ще вибухало у Росії 16 жовтня?

Неспокійно було не лише у Рязані. Багато вибухів пролунало у Підмосков'ї – там вже тиждень значні перебої у роботі аеропортів.

Владімір також був під ударом. За словами губернатора Олександра Авдєєва, дрони атакували теплову інфраструктуру. Чиновник заявив про "незначні ушкодження".

Окрім того, росіяни повідомляли про ураження виробничо-складського об'єкта в Ростовській області.