Має стратегічне значення для армії Росії: що відомо про НПЗ у Туапсе, який атакували дрони

У російському місті Туапсе видалась неспокійна ніч. там лунали вибухи та, ймовірно, дрони атакували нафтопереробний завод.

Вночі 14 березня дрони вже не вперше атакували Туапсинський НПЗ. Про це пише 24 Канал із посиланням на керівника ЦПД Андрія Коваленка.

Дивіться також ЗСУ ліквідували понад 1400 окупантів і 330 одиниць техніки: втрати ворога на 14 березня

Що відомо про цей завод

Туапсинський завод входить до числа найбільших у Росії та має потужність переробки близько 12 мільйонів тонн нафти на рік.

НПЗ спеціалізується на первинній переробці нафти, виробляючи прямогонний бензин, дизельне пальне та мазут, значна частина якого йде на експорт,

– додав Коваленко.

За його словами, для армії Росії цей завод має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни.

Коваленко також зазначив, що він є частиною логістичного ланцюга постачання пального для військової техніки та авіації.

Раніше стало відомо, що українські військові влучили по нафтопереробному заводу Москви, який забезпечує близько 40 – 50% потреб російської столиці в дизелі та бензині. Сили оборони України дотримуються норм міжнародного гуманітарного права і вживають заходів для безпеки цивільного населення.