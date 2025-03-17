Горіло 3 дні: росіяни кажуть, що нарешті загасили пожежу на НПЗ у Туапсе
- Пожежу на нафтокомплексі в Туапсе, яка тривала 3 дні, вдалося повністю ліквідувати.
- Пожежу спричинила атака дронами чи ракетами, і поширилася вона на площі понад тисячу квадратних метрів.
- У ліквідації пожежі брали участь 188 рятувальників та 55 одиниць техніки.
Росіяни стверджують, що пожежу на нафтокомплексі в Туапсе в Краснодарському краї, яка виникла внаслідок атаки невідомими дронами чи ракетами, вдалося повністю ліквідувати. Це сталося через 3 дні горіння.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Уражений НПЗ у Туапсе має стратегічне значення для армії країни-агресорки.
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Що відомо про ліквідацію пожежі на НПЗ у Туапсе
Губернатор Краснодарського краю Вєніамін Кондратьєв розповів, що пожежу на нафтокомплексі в Туапсе повністю ліквідовано. Росіянин сказав, що після атаки "київського режиму" в ніч на 14 березня на нафтобазі зайнявся резервуар, у якому містилося близько 20 тисяч тонн бензину.
За даними Кондратьєва, вогонь охопив понад тисячу квадратних метрів площі, пожежі присвоїли четвертий рівень небезпеки. До гасіння залучали 188 рятувальників і 55 одиниць техніки.
Цікаво, що, за даними джерел УП, НПЗ в Туапсе атакувала новітня українська ракета "Довгий Нептун".
Що відомо про атаку на нафтобазу в Туапсе
- В ніч на 14 березня у Туапсе чули низку гучних вибухів. Росіяни бідкалися, що був приліт в нафтопереробний завод, що спричинило пожежу та величезний стовп чорного диму.
- З цікавого, майже в той самий час Володимир Зеленський заявив, що Україна успішно застосувала ракету "Довгий Нептун" з дистанцією у тисячу кілометрів. У мережі вважають, що ця ракета влучила по резервуару Туапсинського НПЗ.
- Туапсинський завод входить до числа найбільших у Росії та має потужність перероблення близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. Цей НПЗ забезпечує паливом Чорноморський флот і військову інфраструктуру на півдні країни.