Горіло 3 дні: росіяни кажуть, що нарешті загасили пожежу на НПЗ у Туапсе

Росіяни стверджують, що пожежу на нафтокомплексі в Туапсе в Краснодарському краї, яка виникла внаслідок атаки невідомими дронами чи ракетами, вдалося повністю ліквідувати. Це сталося через 3 дні горіння.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Уражений НПЗ у Туапсе має стратегічне значення для армії країни-агресорки.

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Що відомо про ліквідацію пожежі на НПЗ у Туапсе

Губернатор Краснодарського краю Вєніамін Кондратьєв розповів, що пожежу на нафтокомплексі в Туапсе повністю ліквідовано. Росіянин сказав, що після атаки "київського режиму" в ніч на 14 березня на нафтобазі зайнявся резервуар, у якому містилося близько 20 тисяч тонн бензину.

За даними Кондратьєва, вогонь охопив понад тисячу квадратних метрів площі, пожежі присвоїли четвертий рівень небезпеки. До гасіння залучали 188 рятувальників і 55 одиниць техніки.

Цікаво, що, за даними джерел УП, НПЗ в Туапсе атакувала новітня українська ракета "Довгий Нептун".

Що відомо про атаку на нафтобазу в Туапсе