Укр Рус
24 Канал Новини світу Горіло 3 дні: росіяни кажуть, що нарешті загасили пожежу на НПЗ у Туапсе
17 березня, 15:37
2

Горіло 3 дні: росіяни кажуть, що нарешті загасили пожежу на НПЗ у Туапсе

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Пожежу на нафтокомплексі в Туапсе, яка тривала 3 дні, вдалося повністю ліквідувати.
  • Пожежу спричинила атака дронами чи ракетами, і поширилася вона на площі понад тисячу квадратних метрів.
  • У ліквідації пожежі брали участь 188 рятувальників та 55 одиниць техніки.

Росіяни стверджують, що пожежу на нафтокомплексі в Туапсе в Краснодарському краї, яка виникла внаслідок атаки невідомими дронами чи ракетами, вдалося повністю ліквідувати. Це сталося через 3 дні горіння.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Уражений НПЗ у Туапсе має стратегічне значення для армії країни-агресорки.

До теми Де розташоване російське місто Туапсе, в якому дрони вдарили по НПЗ: показуємо на карті

Що відомо про ліквідацію пожежі на НПЗ у Туапсе

Губернатор Краснодарського краю Вєніамін Кондратьєв розповів, що пожежу на нафтокомплексі в Туапсе повністю ліквідовано. Росіянин сказав, що після атаки "київського режиму" в ніч на 14 березня на нафтобазі зайнявся резервуар, у якому містилося близько 20 тисяч тонн бензину.

За даними Кондратьєва, вогонь охопив понад тисячу квадратних метрів площі, пожежі присвоїли четвертий рівень небезпеки. До гасіння залучали 188 рятувальників і 55 одиниць техніки.

Цікаво, що, за даними джерел УП, НПЗ в Туапсе атакувала новітня українська ракета "Довгий Нептун".

Що відомо про атаку на нафтобазу в Туапсе

  • В ніч на 14 березня у Туапсе чули низку гучних вибухів. Росіяни бідкалися, що був приліт в нафтопереробний завод, що спричинило пожежу та величезний стовп чорного диму.
  • З цікавого, майже в той самий час Володимир Зеленський заявив, що Україна успішно застосувала ракету "Довгий Нептун" з дистанцією у тисячу кілометрів. У мережі вважають, що ця ракета влучила по резервуару Туапсинського НПЗ.
  • Туапсинський завод входить до числа найбільших у Росії та має потужність перероблення близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. Цей НПЗ забезпечує паливом Чорноморський флот і військову інфраструктуру на півдні країни.