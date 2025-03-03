Найдієвіший інструмент: Тимочко назвав головні наслідки ударів по російських НПЗ

Україна за допомогою безпілотників завдає потужних ударів по "нервових вузлах" російської економіки – НПЗ, розподільчих підприємствах та складах з рідинами для буріння. Це значно ослаблює здатність Росії вести війну, а також схиляє її до мирних переговорів.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в етері 24 Каналу заявив, що навіть у російському МЗС визнали суттєву шкоду від таких ударів. Зокрема, у ніч на 3 березня палав нафтопереробний завод в Уфі.

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Як удари по НПЗ змушують противника нервувати

Нафтопереробний завод в Уфі, один з найбільших у Росії, переробляє від 18 до 20 мільйонів тонн нафти на рік та забезпечує окупантів авіаційним паливом. Удари по таких об'єктах створюють серйозний економічний тиск та стають потужним аргументом схиляння Росії до мирних переговорів.

Серйозні наслідки знищення нафтопереробних підприємств визнає навіть міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров, який заявив, що такі удари викликають "занепокоєння" у Кремлі. Однак він традиційно набрехав, зазначивши, що росіяни буцім ніколи не били по українській системі життєзабезпечення, чого не скажеш про Україну.

Це означає, що ми на правильному шляху. До сьогодні Росія не змогла знайти дієвих способів і засобів протидії нашим безпілотникам,

– наголосив Іван Тимочко.

Подібні атаки мають не лише економічне, але й стратегічне значення, оскільки вони впливають на ключові галузі, які підтримують військовий потенціал Росії. Окрім НПЗ, Україна почала цілеспрямовано бити по нафтогазових розподільчих підприємствах та складах з рідинами для буріння, що суттєво порушує ланцюг видобутку та переробки нафти.

Ми б'ємо не там, де вдається, а там, де хочемо. Обираємо найбільш "нервові вузли" в російській економіці, удари по яких є дуже болючими,

– пояснив голова Ради резервістів.

Навіть на значній відстані від кордону – до 2000 кілометрів – українські безпілотники здатні завдавати точкових ударів по важливих об'єктах Росії, підриваючи її здатність до ведення війни.

Як розповіли в Defense Express, загальна відома вартість державних контрактів ураженого "Уфаоргсинтез" становить понад 1 мільярд доларів, що близько 94,48 мільярда рублів.