За таке "Оскар" не дадуть: у Росії насмішили причиною пожежі на НПЗ в Уфі

Уночі дрони атакували нафтопереробний завод в Уфі. Росіяни відмовилися визнавати пожежу на об'єкті справою рук України і висунули свою версію.

"Уфаоргсинтез" у Башкортостані, на якому 3 березня стався вибух, постачає сировину для вибухівки, маючи контракти на понад 1 мільярдів доларів з оборонними підприємствами Росії, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Як у Росії пояснили пожежу на НПЗ

Так, у МНС Башкортостану нічну пожежу на НПЗ пов'язали з "технологічним процесом".

Зараз на місці пожежі працюють експерти випробувальної пожежної лабораторії та дізнавачі МНС Росії. За попередньою версією, пожежа пов'язана з технологічним процесом,

– повідомило вранці управління башкирського МНС.

За його даними, відкрите горіння на території заводу було ліквідовано, було "займання на території підприємства в районі печі спалювання". Атаку дронів на завод заперечують.

Нагадаємо, що за словами очевидців, перед пожежню на території об'єкту стався вибух.

Пресслужба "Башнафти", якій належить завод, заявила, що пожежа, буцімто, не вплинула на роботу основних виробничих потужностей.

До слова, нещодавно у Краснодарському краї ГУР атакували морський порт і нафтопереробний завод. Там було понад 40 вибухів і пожежа.