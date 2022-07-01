Удар по Одещині: російська ракета влучила в дитячий реабілітаційний центр, що належить Молдові

Росіяни цинічно атакували житлові об'єкти Одеської області. Серед них – житловий будинок та бази відпочинку.

Стало відомо, що влучили в дитячий реабілітаційний центр. Установа належить Молдові.

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Після пандемії готувались до відкриття

Про те, що ракета влучила у дитячий реабілітаційний центр в Сергіївці, повідомила міністерка охорони здоров'я Молдови Ала Немеренко. За її словами, санаторій відремонтований, з хорошими умовами для молдовських дітей, які мають проблеми зі здоров'ям. Дітки могли скористатися послугами медичної реабілітації на узбережжі Чорного моря.

На жаль, його діяльність припинили на час пандемії і ми тільки підготували плани по відновленню роботи, а прийшла війна. Після нападу Центр не сильно постраждав, лише повибивало вікна,

– повідомила Немеренко.

Окрім того, 5 працівників центру поранені, а один – загинув. Всі вони жили в будівлі, що постраждала від обстрілів.

"Ці мирні люди зробили дні дітей Молдови красивішими, з любов'ю та відданістю подбали про їхню реабілітацію і ми від усього серця бажаємо їм повного одужання. Родині загиблого колеги висловлюємо глибоке співчуття", – сказала міністерка.

Вона також зауважила, що немає нічого небезпечнішого за війну. Закликала людей Молдови цінувати те, що над їхніми головами не літають ракети. Адже решту можна виправити.

Останні новини про удар по Одещині

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону повідомив, що на 15:56 вже є 21 загибла людина. Серед них – загиблий хлопчик 12 років. Кількість постраждалих не змінилась. Мовиться про 38 потерпілих. Під завалами сподіваються ще когось знайти.

У ніч на 1 липня російська армія ракетами Х-22 поцілила по багатоповерхівці та 2 базах відпочинку у Сергіївці, що у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Через це один під'їзд житлового будинку повністю зруйнований. Розбір завалів триває. В Офісі Президента дії Росії назвали терором.

Натомість у Росії видали цинічні та мерзенні коментарі з цього приводу. Речник та посіпака Путіна цинічно сказав, що Росія буцімто не стріляє по мирних об'єктах. Все у звичній для них риториці, коли людське життя прирівнюють до нуля. Але ЗСУ знайдуть кожного, хто прийшов нас вбивати.

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