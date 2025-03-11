Росія вночі атакувала Одесу: які наслідки ворожого удару

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, під ударом опинилась Одеса.

Ввечері 10 березня Росія завдала удару по Одесі. Про це пише 24 Канал із посиланням на Геннадія Труханова.

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Що відомо про наслідки

Труханов розповів, що внаслідок ворожої атаки на місто ввечері 10 березня відбулися пошкодження господарських та складських приміщень на різних ділянках міста загальною площею понад 2780 квадратних метрів.

Комунальники працюють над усуненням наслідків. На щастя, інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Внаслідок російського терору сталося загоряння резервуарів з пальним, приватного житлового будинку та складу з дитячими іграшками,

– уточнили в ДСНС.

Там також розповіли, що до ліквідації наслідків атаки залучили понад 100 людей. Пожежа тривала і зранку.



Наслідки атаки на Одесу / Фото Суспільного

Росія не припиняє цілити по Одесі. Повідомляли, що 7 березня Одеса зазнала масованої атаки дронами, що спричинило пожежі на кількох об'єктах, зокрема, в ангарах і промислових будівлях; пошкоджена критична інфраструктура, але постраждалих немає.