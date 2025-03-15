Уночі Росія вдарила по Одесі: у райраді повідомили про руйнування та постраждалих

У ніч на 15 березня російська армія здійснила повторний дроновий удар по Одесі та її передмістю. Унаслідок атаки пошкоджено будівлі приватного підприємства, житлові будинки та автомобіль.

Також є інформація про постраждалих. Депутат Одеської районної ради Сергій Сізоненко поділився з 24 Каналом деталями наслідків удару. До речі, у результаті атаки було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

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Що відомо про постраждалих та руйнування

Майже кожну ніч на територію Одеської області залітають російські дрони-камікадзе типу "Шахед". Іноді ворог застосовує змішані атаки, поєднуючи балістичні ракети та ударні безпілотники.

У ніч на 15 березня внаслідок ворожої атаки в Одесі частково зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено легковий автомобіль у передмісті міста. Також постраждали будівлі приватного підприємства.

На жаль, 61-річна жінка зазнала травм обличчя через уламки, її госпіталізували, надано всю потрібну медичну допомогу. Також у місті Чорноморськ, неподалік Одеси, була травмована ще одна людина, яку також госпіталізували. Ліквідація наслідків російської атаки триває.

Вкрай важливо більше донатити на ЗСУ. Це дуже важливо для нашої перемоги. Допомога нашим хлопцям, які зараз на передовій, є вирішальною,

– наголосив Сергій Сізоненко.

Він додав: від того, наскільки ми будемо міцним тилом, від того, як віддано працюємо на перемогу, залежить швидкість нашого успіху та його формат. Депутат Одеської райради закликає всіх по можливості донатити й обов'язково підтримувати наше військо.

Зауважимо, під прицілом агресора цієї ночі були об'єкти ДТЕК у Дніпропетровській та Одеській областях. Частина жителів цих регіонів залишилася без світла.