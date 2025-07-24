Удар по історичному центру Одеси: як росіяни виправдали нічну атаку

Уночі четверга, 24 липня, Росія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок нападу пошкоджено пам'ятки архітектури в історичному центрі міста.

У країні-агресорці вже вигадали цинічне виправдання. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ.

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Як росіяни пояснили атаку на Одесу?

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили ще 23 липня о 23:55. Перші вибухи пролунали після півночі – о 01:20. Згодом в ОВА повідомили про пошкодження цивільної інфраструктури та низку пожеж.

Зрештою, про атаку відзвітували у ворожому міноборони. Окупанти завдали групового удару високоточною зброєю великої дальності та ударними БпЛА по "підприємствах військово-промислового комплексу України та об'єктах енергетичного комплексу", що нібито забезпечують діяльність ЗСУ.

Мета удару досягнута. Усі визначені об'єкти уражені,

– йдеться в повідомленні російського міністерства.

Нагадаємо, унаслідок атаки противника в Одесі постраждав Приморський бульвар – візитівка міста, яка входить до переліку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.