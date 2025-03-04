"Ситуацію ускладнила тривога": Братчук назвав наслідки ударів по Одесі

Росія здійснила чергову терористичну атаку по Одесі. Окупанти вдарили по енергооб'єкту, через це в частині міста ввели аварійні відключення світла,але зараз критична інфраструктура працює.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, зауваживши, що Одеса має джерела генерації для критичної інфраструктури. Станом 8 годину ранку 7000 абонентам повернули електроенергію до домівок.

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Які деталі атаки

Ворог вдарив по житлових приміщеннях, бізнес-центру. На жаль, є 4 поранених. У них переломи кінцівок. Це люди, які були у своїх оселях, а також один працівник, який на момент атаки перебував у бізнес-центрі.

Гасіння пожежі від падіння ворожих уламків на декількох локаціях ускладнювалося тим, що був повторний сигнал повітряної тривоги. Це не дало можливості рятувальникам відразу розпочати виконання своїх обов'язків,

– розповів Сергій Братчук.

Але найголовніше, що внаслідок атаки немає загиблих. Системи протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи відпрацювали дуже добре. Вони не дозволили окупантам здійснити свій задум, бо тоді наслідки були б значно гіршими.

У місті працюють пункти незламності, там можна отримати відповідну допомогу. Також працює оперативний штаб, який визначає, яку компенсацію та яку підтримку необхідно надати одеситам, які постраждали від нічної ворожої атаки.

Працюють усі школи, дитячі садочки, хоча 2 приватних дитсадочки були пошкоджені від уламків дронів-камікадзе.