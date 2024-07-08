Цинічний удар по дітях: жахливі кадри з місця влучання в "Охматдиті"

Вранці 8 липня країна-агресорка запустила ракети по Києву. Ворог цинічно атакував відому дитячу лікарню "Охматдит".

Станом на 14:00 відомо про 2 загиблих. Обоє – дорослі. Зокрема, одна – лікарка. Також 16 людей поранено, серед них – 7 дітей. Триває розбір завалів.

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Ракетна атака на дитячу лікарню

Зазначається, що російський снаряд влучив по токсикологічному корпусу з важкохворими дітьми. Там розташована реанімація. Тут також діти отримували діалізні процедури.

У момент удару лікарі якраз оперували дитину. Попередньо, для атаки на медзаклад противник використав ракету Х-101.

Який вигляд має дитяча лікарня зараз / Фото Валентина Поліщук для 24 Каналу

Що відбувалося на місці удару: відео Валентина Поліщук

Наслідки удару по "Охматдиту": дивіться відео

Станом на 15:00 загальна кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Києву 8 липня становить 17 осіб осіб. Також відомо про понад 40 постраждалих.