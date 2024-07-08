Перші хвилини після обстрілу "Охматдиту": моторошні кадри

Росіяни вранці 8 липня завдали цинічного удару по дитячій лікарні "Охматдит" в Києві. Відомо про 2 дорослих загиблих, однією з яких є молода лікарка медзакладу.

Ведучий з місця подій Олег Білоусов розповів 24 Каналу, що 9 липня в Києві оголошено День Жалоби. Розбір завалів триває досі, залучена важка техніка.

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Перші хвилини після обстрілу

За словами ведучого, російська міноборона традиційно звинувачує в ударі українську ППО, яка нібито впала на лікарню та знищила один із корпусів.

Однак українські дослідники вже все проаналізували та довели, що це була російська ракета Х-101,

– наголосив Білоусов.

У Києві 9 липня вже оголосили Днем жалоби. У цей день будуть приспущені всі прапори на всіх комунальних будівлях міста, також рекомендовано приспустити всі державні прапори. В місті будуть заборонені будь-які розважальні заходи.

Перші кадри після атаки на "Охматдит" / дивіться відео

Розбір завалів досі триває. карети швидкої допомоги постачають медикаменти та надають необхідну допомогу. На територію лікарні заїхала велика кількість важкої техніки, людей туди не пускають.

Там залишились лише слідчі, рятувальники, медики та всі потрібні служби,

– зауважив ведучий.