У МОЗ повідомили, скільки дітей було в "Охматдиті" на момент удару

На момент російського обстрілу 8 липня в лікарні "Охматдит" перебували 627 дітей. Частину з них тимчасово виписали додому, частину – перевели до інших лікарень Києва.

В Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що наразі евакуацію дітей з лікарні завершено. Внаслідок удару поранення отримали восьмеро маленьких пацієнтів, які перебували в закладі.

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Скільки дітей було в "Охматдиті"

Наразі у вцілілих будівлях "Охматдиту" залишилися на лікуванні 68 пацієнтів. Внаслідок обстрілу загинули 2 людей, понад 50 — зазнали поранень.

На момент атаки в лікарні перебували 627 маленьких пацієнтів. 465 пацієнтів, які потребували планового лікування, обстежені, їх тимчасово виписали додому. 94 дитини були доставлені до лікарень Києва, з них 8 отримали поранення під час обстрілу,

– йдеться у повідомленні.

Повного руйнування зазнав корпус токсикології з відділенням хронічних та гострих інтоксикацій, де дітям проводили діаліз. До того ж постраждали старий хірургічний та нещодавно зведений корпуси, а також єдина в країні онкогематологічна лабораторія.

Держава повністю відбудує та відновить "Охматдит"

Шмигаль повідомив, що лікарня "Охматдит" буде відбудована державним коштом. За словами прем'єр-міністра, роботи уже розпочалися.

Як заявив Шмигаль, кошти доручили знайти Мінфіну та Мінекономіки одразу після того, як трагедія відбулася. Гроші мають бути витрачені не тільки на відбудову, а для допомоги постраждалим.