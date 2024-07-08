Відділення нема, стін нема, все в крові: медики крізь сльози розповіли про атаку на "Охматдит"

Жорстокий удар росіян по "Охматдиту" вразив світ. Лікарі поділилися деталями обстрілу головної дитячої лікарні України, їх зібрав 24 Канал.

Кияни весь день чують сирени швидких, приходять допомагати розбирати завали медзакладу та невпинно донатять постраждалим. Бізнес не лишається осторонь і переказує лікарні мільйони, а Укрзалізниця перевезе маленьких пацієнтів у безпечне місце.

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Жахливі свідчення медиків про атаку по "Охматдиту"

Відділення нашого тепер не існує, стін немає, все в крові. Почали надавати першу допомогу один одному, пішли до відділення екстреної допомоги. Найгірше, що у відділенні, куди влучили, було найбільше дітей і лікарів,

– говорить медик травмпункту "Охматдиту" Максим.

Під час спілкування Максим не раз починав плакати та перепрошував за це. А згодом додав: оскільки багато медикаментів згоріло після удару, то пораненим не вистачало бинтів та антисептиків.

Дуже постраждав корпус, де діти були на гемодіалізі. Такі пацієнти прикуті до ліжка, їх важко переносити.

Що зараз із дітьми, яких оперували в "Охматдиті" під час атаки

Лікар відділення трансплантації кісткового мозку та імунотерапії "Охматдиту" Андрій Будзин розповів, що атака сталася під час ранкового обходу, невдовзі після тривоги. Пролунало кілька вибухів, а потім ракета влучила буквально в один із корпусів. Це стало шоком для людей і налякало їх.

Ракета зруйнувала частину будівлі токсикологічного корпусу і весь фасад сусіднього корпусу. В момент атаки тривали операції.

"У більшості їх вдалося призупинити на певному етапі, стабілізувати пацієнта… Стосовно деяких пацієнтів, то їх довелось перевести в реанімацію, бо на той момент проводилися відкриті оперативні втручання", – пояснив Будзин.

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У сусідньому з "Охматдитом" Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України вибило вікна. Дитяча кардіологиня Вікторія Набієва поділилася деталями.

Я побачила вибух, величезний стовп пилюки, який піднявся вверх, і каміння, яке падає з корпусу "Охматдиту". Я забігла всередину. Оскільки в нас теж є пацієнти, обидві операційні працювали, і якраз вікна виходили на той корпус, де стався приліт. Я побігла допомагати. У нас повилітали всі вікна та двері. Дуже багато скла. Багато людей поранило склом. І приходили з "Охматдиту" діти, яким потрібна була допомога,

– сказала вона.

В операційних центру діти не постраждали, але лікарі не змогли провести операції. На втручання потрібно 7 – 8 годин, а "там уже не було умов, щоб їх робити".

24 Канал збирає в одному матеріалі все, що відомо про атаку на "Охматдит".