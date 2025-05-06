Російський балістичний удар по передмістю Сум: серед загиблих – переселенка

Близько 17:30 вівторка, 6 травня, Росія атакувала балістичною ракетою передмістя Сум. На місці події загинула 20-річна дівчина-переселенка.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Окрім того, в лікарні померли ще 2 людини – чоловік і хлопчик.

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Що відомо про загиблу

За словами місцевого мешканця Максима, загибла унаслідок російського удару переїхала у Велику Чернеччину близько пів року тому. До цього дівчина жила в селі Могриця, уточнили рідні.

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У передмісті Сум зруйновано місцевий магазин та попередньо 5 будинків, пошкоджено автомобілі та понад 20 домогосподарств. Окрім того, поранено 11 людей, серед них – 5 дітей.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини.

Нагадаємо, напередодні ворог обстріляв Білопільську й Ворожбянську громади Сумської області, унаслідок чого загинули 2 людини. Ще 3 особи поранені, зокрема 16-річний хлопець.