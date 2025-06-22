Правила перебування на полігонах вже неодноразово змінювалися, – Сухопутні війська

Після удару по полігону у ЗСУ нагадали про самовідповідальність військових. Захисники мають знати, де укриття, та діяти за алгоритмами безпеки.

Про це розповів речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі національного телемарафону, передає 24 Канал. Він прокоментував ракетний удар по одному з навчальних полігонів, завданий росіянами 22 червня.

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У ЗСУ нагадали про самовідповідальність

За його словами, правила перебування на полігонах неодноразово переглядалися, і зараз безпека там – пріоритет. Військові мають діяти за чіткими алгоритмами, бути ознайомленими з розташуванням укриттів, використовувати індивідуальні засоби захисту та мати аптечки.

Правила безпеки має контролювати командир підрозділу, де відбулася подія. І має бути певна самовідповідальність кожного військовослужбовця. Як показує практика, нехтування цими простими правилами призводить до трагедії,

– заявив Саранцев.

Він також нагадав, що алгоритми оповіщення та вимоги до навчальних місць уже давно впроваджені, але відповідальність залишається на кожному.

За попередньою інформацією, російські окупанти завдали ракетного удару по тренувальному полігону механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України ракетою "Іскандер-М". Внаслідок атаки загинули троє українських військових, ще 14 дістали поранення.