"Дістанемо всюди": Гуменюк підтвердила удар по окупантах на полігоні на Херсонщині

Збройні Сили України вдарили по окупантах, коли ті проводили тренування на полігоні в Херсонській області. Російські військові намагалися відпрацювати злагодженість своїх дій.

Про це в ефірі телеканалу Київ24 повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона додала, що для ударів по особовому складу ворога будуть використовувати усю наявну зброю, передає 24 Канал.

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Гуменюк розповіла деталі удару по полігону

Гуменюк розповіла, що під прицілом українських захисників опинилися російські штурмові групи, які проводили тренування. Вона зауважила, що окупанти відпрацьовували злагодженість дій і ЗСУ у цьому їм допомогли.

Відбувалось тренування штурмових груп. Вони намагалися відпрацювати злагодженість своїх дій. Ми злагодили все. Чим працювали? Ми використовуємо всю наявну в нас зброю та потужність. Тому не розкриваємо для ворога всіх наших запасів. Хай розуміють, що дістанемо всюди,

– розповіла Гуменюк.

Сили оборони Півдня також опублікували кадри влучного відпрацювання по скупченню російських військових. Там додали, що на полігоні були окупанти з угруповання "Днєпр".

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Російські "воєнкори" заявляють, що під ударом опинився полігон, що розташований у селі Подо-Калинівка. Цей населений пункт лежить поблизу Олешківських пісків. За повідомленнями окупантів, на полігоні проводили тренування севастопольських морпіхів – командування ворожого угруповання "Днєпр" зібрало там підрозділи 328-го десантно-штурмового полку, 810-ї бригади морпіхів та 81-го самохідно-артилерійського полку. Окупанти повідомляють, що загинуло близько 60 людей, серед яких є й командири.