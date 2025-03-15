Віртуальні тренажери і Rheinmetall: чим особливий полігон у Муліно, який атакувала Україна

14 березня українські далекобійні дрони "Лютий" атакували 333-й центр бойової підготовки поблизу міста Муліно у Нижньогородській області. Відомо, що цей комплекс був збудований у 2011 році компанією Rheinmetall.

Щоправда, у 2014 році після вторгнення Росії до Криму Rheinmetall розірвав контракт. Втім, як стверджують росіяни, на той момент комплекс був майже добудований. Компанія встигла спроєктувати всі системи центру, підготувала частину персоналу центра, допомогла розгорнути систему зв'язку, побудувати комплекс будинків та виготовила, хоча й не поставила лазерні системи імітації бою, передає 24 Канал із посиланням на Defense Express.

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Що відомо про 333-й центр бойової підготовки

У 2022 році на базі полігону спеціально для війни в Україні було сформовано 3-й армійський корпус.

Експерти зазначають, що це не просто навчальний центр. Він оснащений сучасними комплексами з електронними засобами підготовки та має великий полігон для проведення навчальних боїв.

Так, тут одночасно можна тренувати до 700 військовослужбовців. За рік пройти повний курс навчання можуть близько 30 тисяч військовослужбовців.

Загальна площа центру становить понад 500 кілометрів квадратних. На території полігону центра є декілька містечок з імітацією міської та сільської забудови. У центрі понад 150 тренажерів для навчання на різних типів техніки та озброєння, від стрілкового озброєння до танків.

Тут можна проводити навчальні бої з лазерною системою імітації бою. Також є можливість об'єднання всіх тренажерів центру у віртуальному просторі для проведення масштабних навчальних боїв.

У 333-ому центрі тренуються на віртуальних тренажерах / Фото Defense Express