Удар "Іскандером", жертви та багато постраждалих: усе про трагедію на полігоні "Новомосковський"

Російська армія 1 березня вдарила по полігону "Новомосковський" у Дніпропетровській області, де перебували українські військові. Внаслідок цієї трагедії є жертви, а також багато постраждалих.

Цей удар уже підтвердив і командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий, який пообіцяв притягнути винних до відповідальності. Що треба знати про трагедію з ударом по полігону "Новомосковський" – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Командувач Сухопутних військ підтвердив трагедію з ударом

Михайло Драпатий зазначив, що трагедія на полігоні у Дніпропетровській області – це жахливий наслідок ворожого удару. Генерал зауважив, що війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки, інакше ми втрачаємо більше, ніж маємо.

З усього серця висловлюю найщиріші співчуття родинам загиблих, побратимам і всім, хто знав наших воїнів. Наразі триває розслідування обставин трагедії. Я особисто стежу за кожним кроком, щоб з'ясувати все посекундно. Бо мені теж болить. Бо зсередини роз'їдає гнів,

– сказав він.

Командувач Сухопутних військ попередив, що кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, – усі понесуть відповідальність.

Генерал також призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі та не змогли "відмазатися".

Він також зауважив, що вимагатиме найсуворішого покарання для тих, хто у роки війни продовжує недбало та формально виконувати свої обов'язки, тих, хто "затягує" військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих.

Що відомо про жертв та постраждалих

У Сухопутних військах розповіли, що 1 березня один із підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України став ціллю ворожого ракетного удару. На жаль, внаслідок цього є загиблі та поранені.

Журналісти Суспільного, з посиланням на власні джерела розповіли, що "велика кількість поранених" після трагедії наразі перебуває у лікарнях.

До допомоги пораненим військовим також долучилися і волонтери, які збирають гуманітарну допомогу, у вигляді одягу для чоловіків, матраци, їжу та воду.

Український журналіст Юрій Бутусов стверджує, що загальна кількість жертв унаслідок ракетного удару армії РФ по полігону становить близько 130 осіб. З них жертв може бути – понад 30 людей.

Як коментує Росія власний удар, і хто міг дислокуватися у полігоні

Міноборони Росії 2 березня оприлюднило відео, на якому зафіксовано приліт касетної боєголовки по скупченню особового складу ЗСУ. Окупанти стверджують, що удар був завданий, імовірно, по місцях дислокації 157-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на полігоні "Новомосковський" біля села Черкаське.

Водночас український журналіст Юрій Бутусов зазначив, що на полігоні в селищі Черкаське нібито дислокується 168-й батальйон резерву. Медійник стверджував, що там майже всі військовослужбовці – це були люди після СЗЧ, які самовільно залишили частини і намагаються переміститися в іншу військову частину.

Український блогер Сергій Стерненко наголошував, що цей полігон розташований за 100 – 130 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Волонтер зазначав, що удар стався під коригування під російського розвідного безпілотника.

За попередніми даними, ворог міг вдарити по полігону у Дніпропетровській області балістичною ракетою типу "Іскандер".