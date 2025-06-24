Росіяни вдарили по тимчасовому полігону ЗСУ 22 червня, – Сухопутні війська

Ймовірно, за допомогою ракет "Іскандер-М" 22 червня Росіяни вдарили по тимчасовому полігону ЗСУ. Наразі проводиться розслідування усіх обставин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника управління комунікацій командування Сухопутних сил Збройних сил України полковника Віталія Саранцева в ефірі телемарафону.

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Росія вдарила по тимчасовому полігону ЗСУ

22 червня ворог вдарив по тимчасовому полігону ЗСУ ударними дронами. За словами Сергія Саранцева, службова перевірка ще триває. Її результати можуть оголосити пізніше, зазначив він.

Саранцев зазначив, що ціллю ворога був тимчасовий полігон, що не мав значної побудованої інфраструктури, що нормально для таких об'єктів. Такі полігони для навчань ЗСУ облаштовують постійно, зокрема для тих бригад, які вже виконували бойові завдання.

Ці місця навчання постійно змінюють свою локацію, залежно від того, які навчання проводитимуть та які заходи безпеки необхідно враховувати.

Попередньо відомо, що удар здійснений ракетою "Іскандер-М" з касетним боєприпасом. Звідки Росія дізналася про місце навчань та чому удар не змогли попередити, поки точно не з'ясовано.