Обстріл Інституту зв'язку в Полтаві: чи потрібні ще донори крові

Росія двома балістичними ракетами вдарила по Інституті зв'язку. Людей закликали прийти та здати кров для поранених.

Станом на 17:51 3 вересня глава Полтавської ОВА Філіп Пронін заявляв про 219 постраждалих та 49 загиблих. На жаль, ще можуть бути люди під завалами.

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Що відомо про потребу в крові

Головний лікар обласної станції переливання крові Володимир Рудіков розповів журналістам, що на прохання прийти й здати кров відгукнулось орієнтовно 150 людей.

Протягом дня в установі заготували орієнтовно 75 літрів крові. Медики змогли закрити потребу по всіх групах крові для медзакладів.

Заготували десь близько 75 літрів донорської крові. Вона зараз буде ще обстежуватися, перероблятися, зберігатися, транспортуватися тощо, і також буде видаватися лікувальним закладам по потребі. Люди в інтернеті побачили потребу, і якось організувалося дуже багато людей різного віку,

– заявив Рудіков.

Головний лікар обласної станції переливання крові додав, що донорів зорієнтували приходити здавати кров також протягом 4 та 5 вересня.