Росія знову вдарила по портах України: пошкоджено цивільне судно, є загиблі

Росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини. Унаслідок влучання пошкоджено цивільне торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс.

На борту виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. На судні ніхто не постраждав. Про це повідомляє Мінрозвитку.

Що відомо про російську атаку на українські порти?

Тим часом в одному з портів внаслідок вибухової хвилі пошкоджено вантажні автомобілі. На жаль, двоє водіїв загинули. Ще двоє людей отримали поранення – їм надано необхідну медичну допомогу.

Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільні порти, судна та логістичну інфраструктуру, грубо порушуючи норми міжнародного права і створюючи загрозу для безпеки світового судноплавства,

– заявили у міністерстві.

Нагадаємо, що раніше в Одеській ОВА розповідали, що вранці ворог завдав ракетного удару по регіону. Внаслідок цього 2 людини загинули, а ще 3 постраждали – двох госпіталізували.

Уночі під атакою була портова інфраструктура в Ізмаїлі. Внаслідок ударів там фіксувалися незначні пошкодження. У сусідній Румунії через загрозу російських дронів оголошували повітряну тривогу для північної частини повіту Тульча.

До слова, вдень окупанти скинули три авіабомби на Суми. КАБи влучили у дорогу та зупинку громадського транспорту. Загинуло 5 людей, серед яких 13-річна дівчинка.