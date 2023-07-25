Просто біля кордонів НАТО: удар по порту Рені завдали поруч із Румунією, – NYT

Через обстріл Росією території України ракети впали небезпечно близько від кордону НАТО. Під обстріл потрапило місто Рені на Одещині, звідки недалеко до Румунії, яка входить до НАТО.

Удар по порту Рені на Одещині 24 липня 2023 року завдали поблизу кордонів НАТО.

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Росія атакувала дунайський порт, посилюючи напади на українські зернові шляхи. Атака, що сталася через річку від Румунії, підвищила ризик більш прямої конфронтації з членом НАТО і відбулася в той самий день, коли безпілотники завдали ударів по будівлях у Москві,

– зазначають у виданні.

Внаслідок ракетного удару було знищено три склади із зерном і пошкоджена інфраструктура світового портового оператора. Це однозначно вказує на прагнення Росії знищити сільське господарство України та участь нашої держави у світовому експорті зерна.

Як підкреслюють журналісти NYT, це перша атака Росії на дунайський порт. І вона є "найбільш близьким ударом Москви біля території військового альянсу з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну".

Як реагує Румунія

Президент засудив російську атаку, сказавши, що вона створює серйозну небезпеку в Чорному морі.

Міністерство оборони Румунії заявило, що "підвищує пильність" на східному фланзі НАТО, втім, там уважають, що "немає жодних потенційних прямих військових загроз нашій національній території або територіальним водам Румунії".

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Можливі наслідки російського удару по Рені

Румунія є членом НАТО. Ракетні удари біля її кордону можуть викликати конфронтацію зі США.

Дунайські порти – це альтернативний маршрут поставок українського зерна (основний – це морські порти Одеси та Чорноморська). Тепер і він під загрозою.

Як зазничили у NYT, світові ціни на пшеницю зросли приблизно на 5,5% на торгах 24 липня вранці.

Де розташоване Рені

Це місто-порт на Одещині. Там можна перетнути українсько-молдовський кордон, а звідти дістатися Румунії – всього 2 кілометри сушею.

Українське місто Рені розташоване на одному боці Дунаю, а Румунія – на іншому.

Рені на карті – поруч Молдова та Румунія / Google maps

За даними Forbes, до 17 липня 2023 року, коли Росія припинила участь у зерновій угоді, через порти Рені та Ізмаїл експортували 25% українського зерна.

Нагадаємо, момент обстрілу порту Рені 24 липня зняли румунські прикордонники.