Порт російського Темрюка потрапив під удар БпЛА: загорілися два резервуари з нафтою
- У порту Темрюка внаслідок атаки дронів загорілися два резервуари з нафтопродуктами, пожежа охопила 2 тисячі квадратних метрів.
- Для гасіння пожежі залучили 70 осіб та 18 одиниць техніки, постраждалих немає, аеропорт Краснодарського краю вводив обмеження.
Понад сотня дронів атакувала Росію вночі 25 грудня, зокрема під ударом опинився Краснодарський край. Там після атаки безпілотників на порт Темрюка загорілися два резервуари з нафтопродуктами.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оперативний штаб Краснодарського краю Росії та пропагандистське видання "РИА Новости".
Які наслідки атаки дронів на Росію?
Місто Темрюк на Кубані у ніч на четвер, 25 грудня, атакували безпілотники. Згідно з оприлюдненою інформацією, внаслідок подібного удару сталося загоряння щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами.
Загальна площа пожежі становить близько 2 тисячі квадратних метрів. Для гасіння задіяно 70 осіб та 18 одиниць техніки, у тому числі співробітники ГУ МНС Росії по Краснодарському краю,
– ідеться у повідомленні оперштабу.
Супутники NASAfirms, як зазначається, також фіксують пожежу на території порту. За попередніми даними, постраждалих через атаку немає. Водночас повідомляють, що на місці ураження зараз працюють екстрені служби.
Вибухи у російському Темрюку: дивіться відео
Зазначимо, що в краснодарському аеропорту станом на 23:44 24 грудня вводили додаткові тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних бортів. Таке обмеження зняли орієнтовно о 05:40 25 грудня.
Що дрони атакували раніше?
Раніше завдали ударів по декількох ворожих об'єктах. Це зокрема завод синтетичного каучуку, місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів і низка об'єктів логістичного забезпечення та ППО.
Також близько 10 вибухів пролунало минулої ночі у Тульській області. Згодом губернатор підтвердив атаку і повідомив про пожежу. Імовірно, був атакований "Єфремівський завод синтетичного каучуку".
Ще раніше невідомі БпЛА атакували хімзавод "Ставролен" у місті Будьонновськ, Ставропольського краю. Над містом було чутно близько 10 гучних вибухів, а на горизонті видно яскраві вогняні спалахи.