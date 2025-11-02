Матиме довгострокові наслідки, – Плетенчук про удар по порту в Туапсе у Росії
- Удар по нафтотерміналу в Туапсе вплине на експорт сирої нафти Росії та довіру компаній до російських портів.
- Це призведе до підвищення страхових внесків і зменшення бажання компаній використовувати ці порти, що є стратегічно важливими для Росії.
Удар по нафтотерміналу в Туапсе матиме довгострокові наслідки для Росії. Це вплине не лише на експорт сирої нафти, а й на довіру компаній до російських портів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в етері телемарафону.
До теми В аеропортах Росії – колапс через нічну атаку: люди спали на надувних матрацах та сходах
Які наслідки для Росії матиме удар України по Туапсе?
Дмитро Плетенчук пояснив, що ураження нафтотермінала у Туапсе у Краснодарському краї Росії першочергове вплине на технологічні ланцюжки, які використовує країна-агресорка в експорті своєї нафти. Але це не єдина шкода, яку матиме ворог.
Окрім безпосереднього ураження технологічних ланцюжків, які залучені у відвантаженні, буде реакція серед компаній, які відвантажуються та заповнюються там. Це і підняття страхових внесків, і, в принципі, відіб'є у багатьох бажання заходити в ці порти,
– пояснив капітан.
Він також додав, що для Росії порти у Туапсе мають стратегічне значення, адже саме через них проходило до 20% експорту сирої нафти.
Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.
Що відомо про удар по порту Туапсе у Росії?
Джерела 24 Каналу, а також Генштаб ЗСУ 2 листопада підтвердили, що українські безпілотники 5 разів влучили по інфраструктурі нафтотермінала у Туапсе. Дронами було уражено танкер, навантажувальну інфраструктуру та портові будівлі.
У телеграм-каналі "Кримський вітер" зазначали, що внаслідок удару було уражено танкер, який може бути частиною тіньового флоту Росії. Йдеться про судно CHAI (IMO 9275402, MMSI 636012196) під прапором Ліберії.
Також OSINT-аналітики показували момент удару по порту в Туапсе. Незадовго до цього місцеві повідомляли про велику кількість вибухів.