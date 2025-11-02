Матиме довгострокові наслідки, – Плетенчук про удар по порту в Туапсе у Росії

Удар по нафтотерміналу в Туапсе матиме довгострокові наслідки для Росії. Це вплине не лише на експорт сирої нафти, а й на довіру компаній до російських портів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в етері телемарафону.

До теми В аеропортах Росії – колапс через нічну атаку: люди спали на надувних матрацах та сходах

Які наслідки для Росії матиме удар України по Туапсе?

Дмитро Плетенчук пояснив, що ураження нафтотермінала у Туапсе у Краснодарському краї Росії першочергове вплине на технологічні ланцюжки, які використовує країна-агресорка в експорті своєї нафти. Але це не єдина шкода, яку матиме ворог.

Окрім безпосереднього ураження технологічних ланцюжків, які залучені у відвантаженні, буде реакція серед компаній, які відвантажуються та заповнюються там. Це і підняття страхових внесків, і, в принципі, відіб'є у багатьох бажання заходити в ці порти,

– пояснив капітан.

Він також додав, що для Росії порти у Туапсе мають стратегічне значення, адже саме через них проходило до 20% експорту сирої нафти.

Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.

Що відомо про удар по порту Туапсе у Росії?