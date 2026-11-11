Ракетний корабель "Буян-М" й нафтові об'єкти: СБУ повідомила про результати нічних уражень

В ніч на 11 листопада українські військові уразили портову інфраструктуру в Усть-Лузі Ленінградської області. Під удар дронів потрапили термінали, резервуари з паливом і ракетний корабель "Наро-Фомінськ".

Нічна спецоперація стала спільним результатом роботи Служби безпеки України та інших підрозділів Сил оборони. Про ураження важливих цілей повідомила Служба безпеки України.

Які результати атаки?

У середу, 11 листопада, російський порт в Усть-Лузі опинився під українською атакою. За попередніми даними, на терміналі "Новатек-Усть-Луга" ударні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" поцілили в інфраструктурні об'єкти, зокрема в кілька резервуарів місткістю по 30 тисяч тонн кожен.

На місці влучання стався витік нафтопродуктів. Ще серйозніших руйнувань зазнав сусідній термінал "Усть-Луга Ойл", де після пошкодження низки резервуарів спалахнула сильна пожежа.

Вогонь також охопив термінал АТ "Фактор" та територію залізничної станції Лужська. Найбільше постраждали резервуарні парки, насосні станції, магістральні трубопроводи та обладнання для перевалки нафти.

Також під удар потрапив малий ракетний корабель проєкту "Буян-М" "Наро-Фомінськ". Це судно ворог спустив на воду у 2022 році як носій крилатих ракет "Калібр" та "Онікс". Окрім нафтових об'єктів та військового судна, українські фахівці наразі додатково перевіряють дані щодо можливого знищення бойових гелікоптерів окупантів.

Що сказали в Генштабі?

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили на важливості порту для експорту російської нафти та нафтопродуктів. Гроші від продажу ресурсів країна-агресорка спрямовує на виробництво ракет і дронів для ударів по Україні.

Саме тому порт уже не вперше опиняється під ударами. У ніч на 11 листопада Сили оборони України знову уразили його інфраструктуру,

– підкреслили в Генштабі.

За попередньою інформацією, внаслідок влучань БпЛА по об'єктах нафтової інфраструктури порту найбільше постраждав резервуарний парк. Пошкоджені п'ять резервуарів із нафтопродуктами загальним об'ємом 150 000 кубометрів.

Також вдалось уразити:

установку гідрокрекінгу;

апарат повітряного охолодження;

насосну станцію;

причал, з якого нафтопродукти відвантажують на танкери.

Кожен уражений резервуар, установка чи причал скорочують нафтові надходження до бюджету країни-агресора, з якого фінансується війна та виробництво зброї,

– наголосили у військовому командуванні.

Вони додали, що Сили оборони України, спираючись на статтю 51 Статуту ООН про право на самооборону, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу Росії та примусу агресора до припинення війни, яку він розпочав.

Зверніть увагу! Порт Усть-Луга є одним із основних російських центрів експорту нафти, нафтопродуктів, зерна та інших вантажів через Балтійське море.

Зазначимо, що вночі 11 листопада вибухи лунали в багатьох областях Росії. На територію країни-агресорки летіли сотні безпілотників. Усть-Луга стала основною цілллю атаки. РосЗМІ назвали удар по Ленінградській області наймасованішим від початку року.