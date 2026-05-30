Росія вдарила по поїзду у Запоріжжі: загинув машиніст, є поранені

Близько пополудня 30 травня Росія атакувала залізничну інфраструктуру у Запоріжжі. Відомо про жертву і постраждалих.

Окупанти вдарили по рухомому складу – пошкоджено електровоз і тепловоз. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Що відомо про наслідки атаки на рухомий склад у Запоріжжі?

На жаль, залізнична родина зазнала втрати – загинув машиніст. Ще двоє працівників зазнали травм. Їм надається вся необхідна медична допомога,

– йдеться у повідомленні компанії.

Зверніть увагу! Цієї ночі російські війська прямими влучаннями кількох десятків дронів-камікадзе знищили будівлю вокзалу в Шостці та пошкодили інфраструктуру залізничної станції. На щастя, жертв серед працівників і пасажирів немає.

Упродовж цілого дня Запоріжжя перебуває під ударами російських безпілотників. Ворог націлився на промилову зону міста. Також пошкоджені багатоповерхові будинки. Є загиблі та поранені.

Росія постійно обстрілює українську залізницю

Внаслідок війни знищено 46 пасажирських вагонів, ще близько 200 пошкоджені та чекають ремонту. Також в аварійному або застарілому стані перебуває понад 1000 вагонів, які поступово виводять з експлуатації. Через це ситуація з перевезеннями погіршується: попит на квитки вже у кілька разів перевищує кількість місць (приблизно 4:1, а влітку може зрости до 6:1).

На популярних напрямках квитки розкуповують дуже швидко. В "Укрзалізниці" попереджають, що літній сезон може бути складнішим за попередній через високий попит і нестачу рухомого складу.