Російська армія 18 листопада завдала удару по ринку в місті Златопіль на Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали 12 людей.

Як повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов, безпосередньо на місці ворожого удару спалахнули торговельні павільйони.

Скільки постраждалих?

За словами Синєгубова, внаслідок атаки постраждали 12 людей. Поранень зазнали 11 людей, зокрема 11-річний хлопчик. Усіх госпіталізували. Одна жінка перебуває у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості.

Ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес і отримала допомогу медиків на місці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про удар російських військових по ринку в центральній частині Чорноморська Одеської області. Унаслідок того обстрілу загинули четверо людей, пошкоджень зазнали сусідні житлові будинки та автомобілі.

Раніше в ОВА розповіли, що за минулу добу російські війська обстріляли 16 населених пунктів Харківської області. Загинула одна людина, ще восьмеро постраждали. Серед постраждалих – жителі Чугуєва, Ізюма, Лукашівки, Слобожанського, Лозової та Плоского.

У Чугуєві три жінки віком 50, 71 і 74 роки зазнали гострої реакції на стрес. У селі Плоске загинула 81-річна жінка, ще одна 60-річна жителька отримала поранення.

Також медики допомогли 55-річному чоловіку, який постраждав від обстрілу Старовірівки 15 листопада, та 9-річній дівчинці, яка зазнала гострої реакції на стрес у Золочеві 16 листопада.