Росіяни почали метушитись: як Сили оборони підготували пекельний удар на Запоріжжі

Українські воїни високоточною зброєю завдали удару по пунктах дислокації окупантів у Запорізькій області. Окупанти розташовувались у підвалі міцної будівлі, вважаючи, що вони у повній безпеці. Проте високоточна зброя точково вразила цей підвал, унаслідок чого ціла група російських військових була знищена.

Полковник запасу ЗСУ і льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі 24 Каналу розповів, що росіяни зайшли у Василівку на Запоріжжі ще у вересні. У цьому регіоні розташована велика група російських військ.

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Росіяни бачили підготовку ЗСУ до звільнення Запорізької атомної станції та руху в бік Енергодара.

Командні пункти – у підвалах

Насправді українські військові не планували форсувати Дніпро. Замість цього проводилися підготовчі дії: ЗСУ збиралися на лівому березі Дніпра, а росіяни накопичували там великі сили, але не для нападу, а для оборони.

"Це угруповання зменшилось, але росіяни із польових позицій перемістилися до самого населеного пункту Василівка, ховаючись серед місцевого населення. Вони облаштували свої командні пункти у підвалах, дитячих установах і навіть магазинах. Плотність військ у Василівці досі залишається значною", – сказав Світан.

Він додав, що напередодні українські спецгрупи почали працювати.

Росіяни почали метушитися, бо наші взяли кілька укріплених зон у напрямку Василівки та Запорізької атомної станції. Удар планувався саме по російських командних пунктах, які розташовувались у цивільних будівлях,

– пояснив Світан.

Українські спецслужби попередили місцеве населення, щоб воно залишило Василівку хоча б на кілька днів, бо готувалася серйозна операція зі знищення цієї групи військ.

Цивільні залишили село

Людей попередили. Один із місцевих керівників окупаційної адміністрації перешкоджав евакуації людей, залишаючи їх у місті, щоб прикривати командні пункти цивільними.

Незважаючи на це, наші попередження спрацювали: люди послухали, залишили населений пункт, і удар було нанесено по будівлі, вільній від цивільного населення. Знищено командний пункт окупантів,

– пояснив Роман Світан.

Він закликав жителів окупованих територій прислухатися до українських повідомлень про початок дій із деокупації українських територій.