Агресор скинув авіабомби на Селидове: є жертви й багато поранених

Окупанти скинули дві авіабомби на Селидове Донецької області. Внаслідок ворожого удару знову є жертви та постраждалі.

Так, загинули щонайменше 5 людей. Окрім того, ще 11 зазнали поранень.

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Росія скинула авіабомби на Селидове

Російські загарбники двічі обстріляли Селидове. Розпочато досудове розслідування у за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 5 липня, о 15:30, ворожа армія обстріляла місто. Уже через годину окупанти завдали повторного удару. Попередньо, ворог використав касетні боєприпаси та "ФАБ-500".

У зоні ураження опинився приватний сектор та багатоквартирні будинки. Внаслідок атак окупантів загинули 5 цивільних. Крім того, зазнали поранень різного ступеня тяжкості 4 жінки та 7 чоловіків віком від 28 до 71 року. У потерпілих діагностовано забій, опік й осколкові поранення,

– повідомили в обласній прокуратурі.

Голова ОВА зазначив, що пошкодження різного ступеня зазнали 15 приватних будинків, 21 автомобіль, 4 крамниці та промислова будівля.

Кожен день ми маємо нові й приклади російських воєнних злочинів на нашій землі. Ніхто не може почуватися в безпеці в Донецькій області. Закликаю знову і знову: не доводьте до крайнощів! Евакуюйтесь тимчасово!

– наголосив Вадим Філашкін.

Наслідки російського удару по місту Селидове / Фото з телеграму Філашкіна

Зауважимо, що російські загарбники також скинули 3 керовані авіабомби на село Комар Волноваського району Донецькій області. Окупанти вбили 32-річну жінку. Також внаслідок ворожого удару зазнали поранень 20 людей.