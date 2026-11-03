Будинок вигорів ущент: росіяни вбили 14-річну дитину на Київщині

Російські війська 3 листопада вдарили безпілотником по селу Хотів Обухівського району на Київщині. Дрон країни-терористки поцілив прямо в приватний будинок, забравши життя 14-річної дитини.

Про трагедію повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Наслідки атаки в Обухівському районі

Від прямого влучання оселя мирних мешканців вигоріла вщент.

За попередньою інформацією, поранення також отримав один із батьків загиблої дівчинки.

На місці ворожого удару одразу розгорнули рятувальну операцію. Вогнеборці ліквідовують пожежу та розбирають завали зруйнованого будинку.

Проте втраченого життя навіть найбільш професійні дії наших рятувальників не повернуть… Щирі співчуття рідним,

– написав Тимур Ткаченко.

Російська армія регулярно завдає ударів дронами по житлових кварталах та цивільних об'єктах України, через що страждають і діти. Зокрема, кілька днів тому, 29 жовтня, внаслідок атаки безпілотників по центру Чернігова загинули двоє 15-річних дівчат.

А 1 листопада російські війська атакували дронами Вінницьку область. Жертвами ворожого удару стали двоє людей – 13-річна дівчинка та жінка. Дитина загинула на місці, а жінка померла в реанімації.