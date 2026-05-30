Повністю знищили: росіяни завдали масованого удару по залізничному вокзалу у Шостці

Російські дрони-камікадзе завдали масованого удару по залізничному вокзалу у Шостці, повністю знищивши будівлю. Інфраструктура станції зазнала серйозних пошкоджень, однак обійшлося без жертв.

Про наслідки масованого удару по вокзалу у Шостці розповіли в Укрзалізниці.

Що відомо про наслідки російської атаки для залізничної інфраструктури у Шостці?

У ніч 30 травня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе на Шостку, внаслідок якої було знищено будівлю залізничного вокзалу та пошкоджено інфраструктуру станції.

Вокзал, який щодня обслуговував сотні мешканців Сумщини, фактично припинив роботу в первісному вигляді після прямого влучання кількох десятків безпілотників. Попри масштабні руйнування, жертв серед працівників та пасажирів вдалося уникнути – під час атаки люди перебували в укриттях. Це дозволило запобігти трагедії навіть за умов інтенсивного обстрілу.

Типовий "центр прийняття рішень": цивільний вокзал, з якого щодня сотні людей на Сумщині їхали у своїх цивільних справах,

Зруйнований вокзал у Шостці / Фото Укрзалізниці

Залізнична інфраструктура зазнала пошкоджень, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням роботи станції. Рух поїздів у регіоні здебільшого збережено, проте можливі тимчасові коригування окремих маршрутів.

Наслідки російської атаки

Нагадаємо, що у ніч на 30 травня окупанти комбіновано атакували регіони України. За інформацією військових, російські сили використали балістичну ракету "Іскандер-М", шість крилатих ракет Х-101, а також щонайменше 290 ударних і імітаційних безпілотників.

За попередніми даними, оборонці неба знищили 284 повітряні цілі, серед них – 5 крилатих ракет Х-101 та 279 ворожих безпілотників різних типів, які були збиті на півночі, півдні, у центрі та на сході країни. У Повітряних силах ЗСУ зазначають, що щонайменше 9 ударних дронів влучили на 7 різних локаціях, ще в 10 місцях зафіксовано падіння уламків.

Під масований удар потрапила Шостка. На жаль, унаслідок атаки зафіксовано влучання. Попередньо, обійшлося без постраждалих, однак рятувальники повідомляють про пошкодження житлових і нежитлових будівель, адміністративних споруд та транспортних засобів. У кількох локаціях одночасно виникли пожежі. Через загрозу повторних ударів безпілотників підрозділи ДСНС були змушені тимчасово призупиняти роботи та переходити в укриття.