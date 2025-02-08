Загинули усі командири 35-ї бригади: у мережі пишуть про удар по штабу окупантів у Селидовому

На Донеччині стався приліт по скупченню окупантів. У російських пабліках стоїть плач.

У мережі пишуть, що по штабу російської 35-ї бригади в окупованому Селидовому був завданий удар з HIMARS. Внаслідок атаки загинув увесь командний склад, передає 24 Канал.

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Ліквідовані ворожі офіцери

Удар по штабу ворожої бригади підтвердили і в Центрі протидії дезінформації. Там опублікували ефектне відео прильоту по росіянах, які облаштувалися в українському місті.

Ураження росіян у Селидовому: дивіться відео

Тим часом у самій бригаді розповіли про загибель усіх командирів "одним махом".

Окупанти плачуть за своїми командирами / Скриншот з мережі

Нагадаємо, що втрати Росії у війні проти України перевищують позначку у 847 тисяч вбитих і поранених окупантів. Лише за січень і лише на Покровському напрямку ворог має 17 тисяч бійців загиблими. Це більше за втрати країни-агресорки у Другу чеченську війну.