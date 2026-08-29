Удар по складах на Київщині: скільки людей загинуло та поранено

Російські війська 28 серпня вдарили по підприємству у селі Мила на Київщині. Після атаки на складах сталась детонація.

Внаслідок удару відомо про десятки загиблих та постраждалих. Про це інформує начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Які наслідки удару та детонації на Київщині?

Станом на 11:28 29 серпня відомо про щонайменше 27 загиблих та 42 постраждалих від удару по Бучанському району.

Серед поранених четверо дітей. У лікарнях перебувають семеро травмованих.

У постраждалих травми різних ступенів тяжкості. Ткаченко запевнив, що їм надали необхідну медичну допомогу.

Крім того, з зони надзвичайної події евакуювали 381 особу, в тому числі 59 дітей.

В Дмитрівці розгорнуто оперативний штаб для опрацювання звернень від місцевих мешканців. Також в штабі можна отримати гаряче харчування та психологічну підтримку,

– зазначили в КОВА.

Наразі фахівці оцінюють масштаби завданої громаді шкоди. Наразі вже відомо про різні ступені пошкодження 50 житлових будинків.

За словами Ткаченка, для мешканців, чиє житло постраждало внаслідок удару, передбачили можливість тимчасового проживання. Детальну інформацію можна отримати в оперативному штабі, який працює у Дмитрівській сільській раді.