Приголомшлива кількість зброї: що могли знищити на військовому складі у Торопці

Вночі 18 вересня безпілотники атакували військову частину у Торопці Тверської області, там досі палає та детонує склад боєприпасів. Вибухи й пожежа такі сильні, що місцеве населення евакуюють.

Хоч росіяни переконують, що пожежу спричинили лиш "уламки дрона", очевидно, що для атаки використали чималу кількість безпілотників. Що ж зберігалося на величезному складі у Тверській області 24 Каналу розповів Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Детальніше Детонація, знищені склади й масштабні пожежі: усе про нічну атаку дронів у Росії 18 вересня

Що зберігали на складі БК у Торопці

Українська зброя уразила один з найбільших арсеналів у Росії – 107-й арсенал ГРАУ у Тверскій області, на якому зберігали приблизно 30 тисяч тонн різного типу боєприпасів.

Там була і номенклатура боєприпасів для РСЗВ балістичні ракети, за деякими даними і північнокорейські KN-23, а також зенітно-керовані ракети для С-300/С-400. Тому й вибух був достатньо потужним. Було знищено велику кількість засобів ураження, які використовують проти України,

– зазначив Олександр Коваленко.

Оскільки це один з найбільших арсеналів, то він має бути або ж під відкриттям ППО в радіусі його дії, або ж в районі самого арсеналу розміщують засоби протиповітряної оборони, які мають його захищати.

Тож українські військові структури провели дуже комплексу роботу, яка й дозволила виконати таке ураження. В українських ЗМІ повідомляли, що для атаки використали понад 100 безпілотників.

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"Це був достатньо великий наліт дронів-камікадзе. До того ж об'єкт великий. Для того, щоб ударити по кожній, вибухово небезпечній зоні, необхідна N-на кількість дронів. Скільки їх було точно – відомо лише організаторам", – пояснив військовий оглядач.

Варто зауважити, у виданні Defence Express наголосили, що удар по складу у Торопці може "увійти в історію", адже рідко коли буває настільки успішний удар ще й у розпалі стратегічно важливої кампанії – операції на Курщині. Аналітики також відзначили, що це, можливо, "взагалі найбільший склад БК у географічно "європейській" частині Росії".