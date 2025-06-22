Росіяни цинічно вдарили по Слов'янську: загинув 17-річний хлопець

Окупанти вкотре обстріляли Донецьку область. Цього разу під ударом були Слов'янськ та Краматорськ.

Російські загарбники вбили підлітка та поранили інших людей. Про це пише 24 Канал із посиланням на начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Дивіться також Постраждали поліцейські й цивільний: росіяни завдали ударів по Нікопольщині

Наслідки ворожих ударів по Донеччині

Російські загарбники обстріляли Слов'янськ та Краматорськ 21 червня. Філашкін розповів про наслідки ворожого удару.

У Слов'янську загинув 17-річний хлопець, троє людей поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки,

– розповів голова ОВА.

Наслідки російського обстрілу Донеччини: дивіться фото

По Краматорську окупанти також завдали ударів, зокрема по житловому будинку та промисловій зоні. Станом на 00:10 22 червня відомо про 1 пораненого, але під завалами ще лишається людина. Рятувальні роботи тривають.

"Ворог навмисно цілить у цивільних. Небезпека не зникає ні на день", – підсумував Філашкін. Він закликав українців евакуюватися з Донеччини до більш безпечних регіонів нашої країни.