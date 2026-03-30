Пошкоджено єдиний на Донеччині пологовий: ворог вгатив по Слов'янську

Вдень 30 березня ворог атакував КАБами центральну частину Слов'янська. Внаслідок удару пошкоджено єдиний на Донеччині пологовий будинок.

Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

Що відомо про удар по Слов'янську?

30 березня близько 11:50 ворожі війська вгатили КАБами по центру Слов'янська. Ворог зруйнував навчальний заклад та магазин. Також зазнали пошкоджень приватні та багатоповерхові житлові будинки й держустанови.

Серед частково пошкоджених об'єктів – єдиний на Донеччині пологовий будинок. На щастя, новонароджені, породіллі та медичний персонал не постраждали.

За попередньою інформацією очільника МВА, поранення отримав 42-річний чоловік – наразі медики надають йому усю необхідну допомогу.

Наслідки атаки по Слов'янську: дивіться фото "Суспільного"

Важливо! В ніч на 28 березня ворог завдав удару по пологовому будинку в Одесі. На момент удару у приміщенні перебували 33 пацієнтки та 19 новонароджених. На щастя, обійшлось без постраждалих. Внаслідок атаки пошкоджено дах пологового будинку, вибито скління в будівлі – спалахнула пожежа.

