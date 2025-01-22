Дуже важливий удар: які цілі могли ставитись під час атаки на Смоленський авіазавод

У Росії в ніч проти 21 січня було уражено Смоленський авіаційний завод. Такі підприємства будувались ще за часів Радянського Союзу з урахуванням вимог холодної війни, тобто масованого застосування ракет та завдання ракетно-бомбових ударів.

Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий експерт Сергій Грабський, наголосивши, що такі об'єкти певною мірою захищені. Аби знищити його повністю, бити по ньому доведеться неодноразово.

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До чого призведуть удари по Смоленському авіазаводу?

Як пояснив військовий експерт, такі удари є маркерами, вони дозволяють зрозуміти, що дрони мають змогу туди долетіти, що дає можливість продовжити знищення цього підприємства.

Звісно, що не одним ударом, але, вибиваючи послідовно один об'єкт за іншим, можемо на певному етапі серйозно знизити виробництво, а на наступних етапах, можливо, навіть його зупинити,

– озвучив Грабський.

Військовий експерт зауважив, що ситуація з виробництвом в Росії зараз інша, не така як за часів СРСР. Перебуваючи під санкційним тиском, те, на що раніше відводилось 1 – 3 тижні, тепер у росіян може розтягнутися на місяць і більше.

Кожен такий удар є дуже важливий, бо ставляться різні цілі, в тому числі обійти системи ППО; визначити, на яких висотах доцільніше використовувати певний ударний засіб; як ефективніше застосовувати наявні сили та засоби, які мають Сили оборони України,

– пояснив Грабський.

Завод може бути багатофункціональним

В Defence Express нагадали, що у жовтні 2023 року СОУ вже завдавали удар по цьому об'єкту. Тоді ГУР заявило, що цей завод займається виробництвом ракет Х-59, а також БпЛА. У ЦПД 21 січня повідомили, що він бере участь у виробництві й модернізації літаків військового призначення, зокрема штурмовиків Су-25. Крім того, здійснює капремонт і технічне обслуговування авіатехніки.

Військовий експерт зазначив, що необов'язково росіяни могли перепрофілювати Смоленський завод. Зі слів Грабського, було б дуже дорого, якби підприємство створювалось тільки для виготовлення одного виду продукції. Як на багатьох підприємствах ВПК, так і на Смоленському заводі, ймовірно передбачається виготовлення низки продукції.

Це була специфіка ще радянських часів, коли поряд з цивільною продукцією випускалась військова,

– розповів Грабський.

Тому, зі слів військового експерта, на цьому заводі можуть вироблятися ракети, а також обслуговуватися літаки, можливо, виготовляється одинична авіатехніка.