Лавров вирішив цинічно виправдати удар по Сумах

Унаслідок російського удару по Сумах 13 квітня відомо про щонайменше 35 загиблих і понад 117 постраждалих, загинули двоє дітей. Своєю чергою міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров спробував виправдати атаку Кремля, користуючись неправдивими фактами.

Таку заяву Лавров зробив в понеділок, 14 квітня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Зона ураження – 1,5 кілометра: у чому головна небезпека балістики, якою росіяни атакували Суми

Що Лавров сказав про російську атаку по Сумах

Міністр закордонних справ Кремля наголосив, що у них є "факти про те, хто перебував на тому об'єкті". Він додав, що в Україні перебувають військові НАТО та напряму керують атаками на Росію.

Там була чергова "сходка" українських воєначальників зі своїми західними колегами, які під виглядом найманців чи не знаю під виглядом кого,

– заявив Лавров.

У ворога зазначили, що після їхньої атаки по Сумах загинули понад 60 військових Збройних Сил. Проте офіційного підтвердження з боку українського Генштабу чи з боку української влади цій інформації немає.

Російський удар по центру Сум 13 квітня

Зранку 13 квітня ворог цинічно атакував мирне населення в Сумах. Пошкоджено багато будівель, повідомляється про десятки загиблих та поранених. Унаслідок атаки постраждало 117 осіб, серед них – 15 дітей.

Відомо, що загинуло 35 мирних жителів, серед них 11-річний хлопчик та 17-річний юнак.

Під час атаки 13-річний хлопець перебував в автобусі з мамою. Попри поранення восьмикласник вистрибнув у вікно, виламав двері в момент, коли транспорт вже починав горіти, та допомагав людям вийти. Після удару у хлопця було 3 осколки у голові.

Серед поранених є дівчинка, якій не було і року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Також загинули дві студентки медичного інституту Сум, військовослужбовець ЗСУ, вчителька біології, водій автобуса та багато інших людей.