Російські війська продовжують цинічний терор. В понеділок, 24 листопада, ворог свідомо атакував рятувальників в Сумах.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Дивіться також Росіяни атакували Суми дронами: люди залишилися без світла та води

Що відомо про удар по рятувальниках в Сумах?

Росіяни 24 листопада атакували рятувальників у Сумах. Внаслідок удару знищено пожежний автомобіль. На щастя, минулося без постраждалих.

Сьогодні ворожі сили вдарили по обласному центру, після чого рятувальники швидко прибули на місце влучання та почали гасити пожежі.

І в момент, коли підрозділи ДСНС працювали, ворог здійснив повторну атаку дронами.

Це не випадковість. Це свідомий удар по тих, хто допомагає людям. Верх цинізму та зневаги до будь-яких правил війни й людяності. Удар було нанесено прицільно по пожежному автомобілю – техніці, яку неможливо не впізнати. Пряме попадання знищило машину. На щастя, весь особовий склад встиг перейти в укриття і не постраждав,

– підкреслили в ДСНС.



Ворог вдарив по рятувальниках в Сумах / Фото ДСНС

Дивіться також Вибухи знову прогриміли в Одесі: через російську атаку в декількох районах зникло світло

Атаки росіян: останні новини

Ворог 24 листопада атакував дронами Павлоград. Внаслідок атаки є постраждалі. Понівечені адмінбудівлі та одне з підприємств. Також півтора десятка автомобілів пошкоджені, ще 4 – знищені.

Ввечері 23 листопада Харків перебував під масованою атакою. Мер міста повідомляв, що 3 житлові будинки "вщент знесені" російською атакою. Він додав, що також пошкоджено трансформаторну підстанцію, влучання сталось в мережу теплопостачання. Зазначається, що по місту росіяни вдарили 16 разів по 6 локаціях.