Днями Росія вдарила по Запоріжжю. Там пошкоджено магазин і дві багатоповерхівки. Постраждали шестеро людей.
Свідомий удар та верх цинізму: в Сумах росіяни атакували рятувальників
- Російські війська 24 листопада свідомо атакували рятувальників у Сумах.
- В момент, коли підрозділи ДСНС працювали, ворог здійснив повторну атаку дронами.
Російські війська продовжують цинічний терор. В понеділок, 24 листопада, ворог свідомо атакував рятувальників в Сумах.
Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.
Дивіться також Росіяни атакували Суми дронами: люди залишилися без світла та води
Що відомо про удар по рятувальниках в Сумах?
Росіяни 24 листопада атакували рятувальників у Сумах. Внаслідок удару знищено пожежний автомобіль. На щастя, минулося без постраждалих.
Сьогодні ворожі сили вдарили по обласному центру, після чого рятувальники швидко прибули на місце влучання та почали гасити пожежі.
І в момент, коли підрозділи ДСНС працювали, ворог здійснив повторну атаку дронами.
Це не випадковість. Це свідомий удар по тих, хто допомагає людям. Верх цинізму та зневаги до будь-яких правил війни й людяності. Удар було нанесено прицільно по пожежному автомобілю – техніці, яку неможливо не впізнати. Пряме попадання знищило машину. На щастя, весь особовий склад встиг перейти в укриття і не постраждав,
– підкреслили в ДСНС.
Ворог вдарив по рятувальниках в Сумах / Фото ДСНС
Дивіться також Вибухи знову прогриміли в Одесі: через російську атаку в декількох районах зникло світло
Атаки росіян: останні новини
Ворог 24 листопада атакував дронами Павлоград. Внаслідок атаки є постраждалі. Понівечені адмінбудівлі та одне з підприємств. Також півтора десятка автомобілів пошкоджені, ще 4 – знищені.
Ввечері 23 листопада Харків перебував під масованою атакою. Мер міста повідомляв, що 3 житлові будинки "вщент знесені" російською атакою. Він додав, що також пошкоджено трансформаторну підстанцію, влучання сталось в мережу теплопостачання. Зазначається, що по місту росіяни вдарили 16 разів по 6 локаціях.