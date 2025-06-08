Сама вибралася з-під завалів й почала відкопувати рідних: героїчна історія 13-річної Аріни з Сум
- 13-річна Аріна Журба врятувала з-під завалів свого батька після удару російського дрона по їхньому будинку в Сумах.
- Її брат Денис помер від поранень через кілька днів після рятувальної операції, яка тривала 19 годин.
- Аріну нагородили відзнакою "Діти-герої 2025" від Міністерства внутрішніх справ.
30 січня 2025 року російський "Шахед" влучив у багатоквартирний будинок у Сумах. У МВС розповіли, як 13-річна Аріна Журба, попри біль, допомагала врятувати свою родину.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням відео з циклу "Діти-герої".
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Що відомо про героїчний вчинок Аріни Журби
Так, 13-річна Аріна Журба разом з батьком та братом проживала на 6 поверху будинку, в яких влучив російський дрон. У момент удару дівчинка перебувала у своїй кімнаті, а брат був у вітальні, а тато спав в іншій спальні.
19 годин тривала рятувальна операція. Маленька Аріна боролася. Вона самостійно вибралася з-під завалів і, попри біль, почала відкопувати тата і старшого брата Дениса. І їй це вдалося,
– розповіли у міністерстві.
Аріна одразу ж допомогла батькові прийти до тями, але брат Денис був затиснутий важкими плитами, які було не під силу зрушити. Його вдалося витягнути лише після прибуття рятувальників. Проте, на жаль, Денис помер 2 лютого від отриманих поранень.
Нині Аріна з татом і мамою живе в новому домі, неподалік від зруйнованого.
Аріна отримала відзнаку "Діти-герої 2025": дивіться відео
Загалом внаслідок атаки на Суми 30 січня загинуло 11 людей, травмовано було ще 14. Унаслідок удару у 10-поверховому будинку було зруйновано 9 квартир та 12 балконів. Також повністю знищені з другого по шостий поверхи. Руйнування були таких масштабів, що частина людей просто зависла над бетонними плитами.