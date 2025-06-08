Поранено вагітну жінку: Росія атакувала Сумщину

Ворог обстріляв Сумську область безпілотниками зранку 8 червня. Серед постраждалих – вагітна.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

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Що відомо про атаку на Сумщину

В обласній військовій адміністрації розповіли, що ударний дрон, імовірно "Ланцет", вдарив по території Недригайлівської громади.

Внаслідок атаки поранені дві жінки: 43-річна та 28-річна. Одна із постраждалих вагітна,

– підкреслили в Сумській ОВА.

Також унаслідок атаки пошкоджено автомобілі та магазини. На місці працюють усі відповідні служби.

"Ворог свідомо б’є по мирному населенню – без жодних моральних меж", – наголосили в адміністрації.

Нагадаємо, що в ніч проти 8 червня росіяни запустили по Україні 49 ударних дронів. Основними напрямками повітряного удару ворога були Харківщина та Донеччина.

Сили ППО знешкодили 40 ворожих дронів на Сході, Півдні, Півночі та в Центрі країни станом на 09:00. 22 ворожі цілі збили вогневими засобами ураження, 18 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.