Гасили понад 12 годин: на Сумщині ліквідували масштабну пожежу після ворожого удару

У Сумській області вогнеборці ліквідували масштабну пожежу, яка виникла після ворожого удару 15 травня. Вогонь приборкували понад 12 годин.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Рятувальники зазначили, що понад 12 годин знадобилось співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, щоб ліквідувати пожежу, яка виникла внаслідок ворожого удару завданого по об'єкту цивільної інфраструктури.

Горіння відбувалось на площі до 6 000 квадратних метрів. Всього на місці події працювало 65 одиниць особового складу та 17 одиниць пожежної, аварійно-рятувальної та іншої техніки, в тому числі для проведення висотних робіт, підвозу води,

– мовиться у повідомленні.

У Сумській області загасили масштабну пожежу, що виникла після атаки / Фото ДСНС

Проводиться розбір завалів, для того аби унеможливити ризики виникнення повторних займань.

До слова, усього вночі 15 травня російська армія атакувала Україну 110 ударними безпілотниками типу "Шахед" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Українським захисникам неба вдалося збити 62 ударних дрони, ще 29 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.