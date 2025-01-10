Де розташований Світлодарськ, у якому ЗСУ вразили пункт управління ворога: показуємо на карті

Українські військові 10 січня вдарили по пункту управління російських військових у тимчасово окупованому Світлодарську, що в Донецькій області. Цей населений пункт розташований у 21 кілометрі від лінії фронту.

За саме місто велися запеклі бої ще на початку повномасштабного вторгнення Росії. Де розташований Світлодарськ, що саме там уразили ЗСУ – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як далеко розташований Світлодарськ у Донецькій області

У Генштабі ЗСУ розповіли, що 10 січня 2025 року захисники завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу збройних сил Росії в окупованому місті Світлодарськ Донецької області.

В ЗСУ також підкреслили, що протягом цього тижня Сили оборони завдали серії ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах в Донецькій області. Водночас було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення.

Саме місто Світлодарськ Бахмутського району розташоване в майже 21 кілометрі від лінії бойового зіткнення поблизу Курдюмівки. 24 травня 2022 року населений пункт окупували російські загарбники.

У місті була розташована Вуглегірська ТЕС, за яку велися жорсткі бої.

Де розташований Світлодарськ в Донецькій області: дивіться на карті

Сам Світлодарськ був розташований за 5 кілометрів від лінії бойового зіткнення, яка утворилася після початку війни на Сході України у 2014 році. Через це місто багато разів обстрілювали росіяни та контрольовані ними терористичне угруповання "ДНР" з "Градів", гранатометів та стрілецької зброї.

На момент окупації у Світлодарську, за словами тодішнього очільника Донецької ОВА Павла Кириченка, лишалося понад 10 тисяч мешканців. Виїхало лише приблизно 30% жителів.