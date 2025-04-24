У Києві з-під завалів дістали тіло 17-річного хлопця, на порятунок якого чекали друзі
- Під час розбору завалів будинку у Святошинському районі Києва знайшли тіло 17-річного хлопця.
- Підлітки чекали на порятунок друга з самого ранку, його батьків досі шукають.
Уночі 24 квітня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Рятувальники продовжують розбирати завали, нещодавно вони знайшли тіло 17-річного хлопця.
Його з самого ранку біля зруйнованого будинку чекали друзі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську міську прокуратуру та Суспільне.
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З-під завалів дістали тіло 17-річного юнака
Найбільші руйнування зафіксовано у Святошинському районі столиці. Там біля знищеного будинку друзі чекали на порятунок хлопця, що не виходив на зв'язок. Батьків загиблого юнака досі шукають.
Станом на 17:00 кількість загиблих внаслідок атаки країни-агресора на столицю зросла до 10. З-під завалів будинку у Святошинському районі дістали тіло 27-річної жінки та 17-річного хлопця,
– повідомили у прокуратурі.
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За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, станом на 17:31 відомо про 12 загиблих. До слова, у п'ятницю, 25 квітня, в Києві оголошено День жалоби.