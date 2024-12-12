У Путіна погрожують ударами у відповідь через атаку по російському Таганрогу

У ніч з 10 на 11 грудня на військовий аеродром у Таганрозі Ростовської області відбулася ракетна атака. На це вже різко відреагували у Кремлі.

Російські високопосадовці вкотре вдалися до погроз. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

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Чим погрожує Пєсков

Речник російського диктатора Дмітрій Пєсков відзначився черговими погрозами у четвер, 12 грудня. Він заявив, що відповідь на удари ЗСУ західними ракетами по Таганрогу, мовляв, буде тоді та в такий спосіб, як вважатимуть за потрібне у Кремлі.

Я хочу нагадати абсолютно недвозначну пряму заяву Міноборони Росії, яка була вчора, яка чітко вказує, що відповідь послідує тоді і так, як буде визнано доцільним,

– каже представник Путіна.

Нагадаємо, у Таганрозі вночі 11 грудня пролунали вибухи. Спершу мовилося про атаку дронів, а потім місцева влада заявила навіть про ракетний удар за допомогою ATACMS.

Зауважимо також, що після атаки без опалення залишилися 27 багатоквартирних будинків. Очевидно, так працювала російська ППО. Жителі міста також повідомляли про загоряння Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Берієва.